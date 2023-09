O ano de 2023 está a ser o melhor da carreira de Aryna Sabalenka, que nesta segunda-feira vai ascender à liderança do ranking WTA.

Mas isso não foi suficiente para apaziguar o estado de alma da bielorrussa após perder a final do US Open para Coco Gauff.

Depois da entrega dos prémios, Sabalenka recolheu à zona dos balneários e foi lá perto, numa zona a que as câmaras fixas ainda têm acesso, que explodiu de raiva. Abriu a mala, retirou uma raquete e bateu violentamente com ela várias vezes no chão.

Depois de descarregar toda a tensão, dirigiu-se a um caixote do lixo, onde deixou a raquete.