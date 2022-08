O futebol de alto nível ainda tem espaço para histórias de amor.

Mesmo que de amor em forma de amizade.

Como é a amizade que une Sadio Mané, um dos melhores jogadores do mundo, a Désiré Ségbé, um avançado internacional pelo Benim que acompanha Mané desde a adolescência. E que vai continuar ao lado do senegalês, agora em Munique.

Mas é preciso recuar uns bons aninhos para contar a história da relação entre o reforço mais sonante do Bayern Munique e o mais recente avançado da equipa de reservas dos bávaros.

Os vários episódios da relação entre Mané e Ségbé são contados pelo jornalista ganês Saddick Adams, no Twitter.

Mané e Ségbé conheceram-se na adolescência quando os sonhos de ambos se cruzaram na Generation Foot Academy, no Senegal.

Sadio tinha deixado a pequena aldeia senegalesa de Banbali, enquanto Ségbé viajara de bem mais longe ainda, do Benim, na busca por uma carreira de futebolista.

E desde então, os sonhos e as carreiras de ambos têm andado quase sempre de braço dado. Ainda que em níveis distintos.

Sadio Mané, o melhor jogador africano deste ano, tem a carreira que todos conhecemos, à qual tem juntado o apoio constante a causas sociais que fazem dele um herói.

Já Ségbé, teve uma lesão grave que o impediu de se tornar no jogador que prometia em jovem, mas não deixa de ser internacional pelo seu país, já tendo passado por França e Inglaterra, por exemplo, ainda que quase sempre em escalões secundários.

O salto do continente africano para a Europa ainda manteve os dois amigos e colegas de quarto juntos. Pouco tempo depois de se ter mudado para o Metz, Sadio Mané sugeriu aos responsáveis do clube francês a contratação de Ségbé. E os dois voltariam a partilhar os sonhos que idealizavam novamente no mesmo quarto todas as noites.

Mas se a carreira de Mané voou até ao estrelato, com passagens pelo Salzburgo, Southampton e Liverpool, a de Ségbé foi por caminhos mais modestos.

Jeuneuse Esch (Luxemburgo), Le Puy, AS Pagny, Epinal (todos em França), Senica (Eslováquia), Oldham (Inglaterra), Vilefranche e Dunkerke (novamente em França) e Dín. Bucareste (Roménia) são todos os clubes que fazem parte do currículo do avançado internacional pelo Benim.

E Bayern Munique.

Companhia de Mané desde que o ex-Liverpool chegou a Munique para realizar os exames médicos, Ségbé conciliou durante duas semanas o papel de «motorista» do amigo para os treinos com provas na equipa secundária do Bayern.

No domingo voltou a sonhar alto. Assinou um contrato de dois anos com o Bayern Munique. Com a equipa secundária do campeão alemão, é verdade. Mas ganha pelo menos a possibilidade de sonhar novamente em jogar ao lado do amigo de sempre.

Porque fora do campo, já se percebeu: Mané e Ségbé vão continuar sempre lado a lado.