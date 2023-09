Na sequência da confusão gerada junto aos bancos no Sp. Braga-Benfica da época passada, os clubes foram multados em 1.734 e 1.020 euros, respetivamente, devido a «infrações disciplinares», lê-se no comunicado emitido pelo Conselho de Disciplina da FPF.

A maior nota de destaque, porém, vai para o facto de Bruma e Niakaté, jogadores do Sp. Braga, bem como António Dias Fonseca, Duarte Beirolas e David Tomé Machado, elementos do staff das águias terem sido… amnistiados.

De acordo com a nota emitida, as penas dos referidos elementos foram perdoadas devido à presença do Papa Francisco em Portugal, no âmbito da realização das Jornadas Mundiais da Juventude.