O futebol feminino de formação viveu este sábado um momento mágico quando uma atleta de 13 anos do Benfica, em pleno jogo do campeonato de Sub14, encheu o pé direito para um improvável golo a... 60 metros da baliza.

Corria a segunda parte da jornada 17, na difícil receção das encarnadas ao líder Povoense, no emprestado campo dos Unidos, no bairro Padre Cruz, em Lisboa, quando a jovem defesa-central Carolina Simões reparou que, do outro lado do campo, o guarda-redes estava adiantado (as equipas femininas de Benfica e Sporting, nos Sub14, competem no campeonato masculino).

Na reposição de bola depois de o Benfica ter sofrido o 2-1, a jovem central lembrou-se de arriscar um remate certeiro a 60 metros, em força e em jeito, qualquer coisa que não está muitas vezes ao alcance de futebolistas seniores.

A bola descreveu um arco e entrou junto à barra, sem hipótese para o guarda-redes que ainda se esticou. Estava reposta a igualdade, a dois golos.

O Povoense acabou depois por vencer o jogo (3-2), mas para a História ficou o momento mágico que se arrisca a... golo do ano.

Veja o momento no vídeo associado a este artigo.