Nem a disputa do título mundial de pesos médios, nem a insistência do treinador detiveram Alma Ibarra de desistir do combate disputado no passado sábado em San Antonio, nos Estados Unidos.

Após duríssimos golpes desferidos pela adversária, a norte-americana Jessica McCaskill, a pugilista mexicana revelou uma imagem de desespero quando terminou o quarto assalto.

«Eu só quero chegar viva a casa», respondeu no seu canto quando solicitada pelo seu treinador para continuar em combate.

Alma Ibarra acabou mesmo por desistir e McCaskill conquistou os títulos do Conselho Mundial de Boxe (WBC), Associação Mundial de Boxe (WBA), Federação Internacional de Boxe (IBF) e Organização Mundial de Boxe (WBO).