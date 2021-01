A Chapecoense já tinha assegurado o regresso ao Brasileirão. Mas faltava-lhe o título de campeã da Série B, algo que parecia estar prestes a fugir-lhe.

Na receção ao Confiança, a equipa de Chapecó vencia por 2-1 já bem dentro do período de compensação. À mesma hora, o América Mineiro, rival na luta pelo primeiro lugar, também derrotava o Avaí por 2-1. Com os jogos a terminarem com estes resultados, o América sagrava-se campeão, por ter um golo de vantagem face ao rival na diferença entre golos marcados e sofridos, critério de desempate aplicado à competição.

Um penálti ao minuto 90+7 entregou o «ouro» à Chapecoense. Se a bola entrasse, o momento já seria de felicidade absoluta, mas Anselmo Ramón acrescentou-lhe mais carga épica, ao bater o penálti à... Panenka.

Veja a frieza incrível do jogador da Chapecoense a partir dos 2m16s: