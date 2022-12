Realizou-se na quarta-feira mais uma edição do tradicional «Jogo das Estrelas» que, anualmente, é organizado por Zico no Maracanã, com glórias e alguns dos jogadores que brilham atualmente no futebol brasileiro.

Ou seja, o jogo era de festa. Mas nem todos entraram no espírito da mesma forma.

Carlos Alberto, por exemplo, foi protagonista de vários momentos quentes.

Houve, por exemplo, uma entrada dura sobre Arrascaeta, de quem já assumiu não ser grande fã, quando o uruguaio do Flamengo lhe fez uma «cueca».

Mas houve mais. As imagens não captaram, mas Carlos Alberto terá dado uma reprimenda forte a Endrick, nova coqueluche do futebol brasileiro, que o Real Madrid contratou ao Palmeiras.

O que as imagens captaram depois foi uma discussão sobre esse momento, com outra cara bem conhecida do futebol português: Carlos Mozer.

O antigo defesa do Benfica questionou a forma como Carlos Alberto falou para Endrick, mas o antigo médio, que foi campeão europeu pelo FC Porto não se ficou.

«Lógico, ele tem de pensar, não é só correr», rematou virando costas a Mozer.