Após quatro vitórias consecutivas que o colocaram mais perto do topo do Brasileirão, o Flamengo não foi além de um empate sem golos na visita ao terreno do Fortaleza neste sábado à noite.

O jogo ficou marcado por um penálti desperdiçado por Pedro nos minutos finais da primeira parte. O jogador da ex-equipa de Jorge Jesus ainda introduziu a bola na baliza da equipa da casa, mas escorregou no momento do remate e tocou duas vezes na bola: uma com pé direito e outra com o pé de apoio.

O lance acabou por ser decisivo para o desfecho do encontro e ao intervalo a transmissão do jogo mostrou Ronald, jogador do Fortaleza, a fazer um buraco na marca dos onze metros, aparentemente para dificultar a cobrança do jogador da equipa do Rio de Janeiro.

Em caso de vitória, o Flamengo colocar-se-ia a dois pontos do líder São Paulo.