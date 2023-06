Tudo não passou de uma brincadeira, mas tendo em conta o protagonista, o melhor foi fugir, mesmo.

Falamos de Aloísio, avançado do América Mineiro, conhecido no mundo do futebol como «Boi Bandido».

O avançado que se naturalizou chinês e é internacional por aquele país onde jogou durante oito épocas é uma personagem «daquelas».

E comemorou 35 anos na segunda-feira.

Conhecendo já a tradição do plantel de fazer o habitual corredor de «calduços», o Boi Bandido não esteve para meias medidas: chegou ao início do corredor e… sacou de uma arma de airsoft que rapidamente fez os companheiros fugirem.

Ainda assim, o aniversariante ainda acertou com as pequenas bolas disparadas pela arma em alguns companheiros. E depois também não escapou de cumprir a tradição.

Mas fê-lo depois de já se ter vingado de todos e foi o próprio a partilhar o vídeo nas redes sociais.