Os jogadores do Cruzeiro recorreram a uma estratégia de desespero para tentar evitar uma expulsão no jogo desta quinta-feira com o São Raimundo, para a Taça do Brasil.

Edu cometeu uma falta merecedora de segunda cartão amarelo, ao minuto 77, mas ficou no chão a queixar-se de um problema físico. Com o árbitro rodeado por elementos de ambas as equipas, ainda com o cartão na mão, Cacá deitou-se no chão e procurou assumir o lugar do colega (seria o primeiro cartão amarelo).

O árbitro não se deixou enganar, no entanto, e mostrou o segundo cartão amarelo e consequente vermelho a Edu. O Cruzeiro ficou reduzido a dez elementos, mas acabou por empatar a dois golos, garantindo assim a passagem à segunda fase da prova.

Ora veja: