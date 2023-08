Nas últimas duas janelas de transferências o Chelsea contratou inúmeros jogadores. O plantel dos blues é tão extenso que Mauricio Pochettino nem sabe quem são alguns dos atletas que pertencem aos quadros do clube.



O argentino não escondeu a surpresa quando foi questionado acerca de Malang Sarr, defesa francês que passou pelo FC Porto por empréstimo dos londrinos em 2020/21, e de Jamie Cumming. «Quem? Meu Deus! Malang Sarr? E Jamie? Não sei o que dizer. Surpreenderam-me como se me tivessem dado um soco. Estávamos a falar do Luton...», respondeu.



Sarr, de 24 anos, foi contratado pelo Chelsea ao Nice em 2020. Nas últimas três épocas apenas em 2021/22 esteve no plantel dos blues - participou em 21 jogos.