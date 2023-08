O Chelsea anunciou a contratação de Deivid Washington, avançado que completou recentemente 18 anos e que foi projetado pelo Santos já nesta temporada.

Deivid Washington é o segundo jogador contratado pelo Chelsea ao Santos neste verão: em julho, os Blues recrutaram o extremo Ângelo Gabriel, também de 18 anos, que entretanto foi cedido aos franceses do Estrasburgo.

Deivid, que atua preferencialmente no eixo do ataque, deixa o clube brasileiro depois de ser ter estreado profissionalmente já em 2023: ao tomo, somou 16 jogos e dois golos.

O contrato com o Chelsea é válido para as próximas sete temporadas (com mais uma de opção) e o clube inglês terá, segundo a imprensa inglesa, pago 15 milhões de euros, num negócio que pode chegar aos €20M.