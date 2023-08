Angel Di María regressou ao Benfica 13 anos depois de ter saído para o Real Madrid, mas o destino do internacional argentino até poderia ter sido outro. O avançado dos encarnados confirmou que recebeu propostas de clubes sauditas, contudo, preferiu voltar à Luz.

«Ligaram-me da Arábia Saudita, recebi muitas chamadas. Os números que eles oferecem são incríveis, mas escolhi com o coração, queria vir para o Benfica», revelou Di María, em entrevista à D Sports Radio.

O avançado de 35 anos recordou ainda a apresentação aos adeptos no Estádio da Luz. «Estou grato ao Benfica e às pessoas, porque não é normal receber os jogadores quando chegam, ter essa possibilidade e ter esse acolhimento foi algo muito bonito. Saí pela porta grande, voltar e ser recebido da mesma forma, fez-me muito bem.»

Di María também abordou a substituição no Bessa, onde mostrou desagrado no banco de suplentes e negou qualquer desentendimento com Roger Schmidt.

«O treinador do Benfica sabe que não gosto de sair, mas é uma grande pessoa. Ele sabe como sou, conhece-me muito bem, ficou tudo no campo», frisou.

O campeão do Mundo confessou ainda que a temporada 2022/23 na Juventus foi «difícil».

«Foi um ano difícil no clube. Nunca entendi o que estava a acontecer. Tentei entender e cumprir quando chegou a minha vez de jogar. Não tive muita rodagem e senti isso. Tive várias discussões com os dirigentes porque não era o que tinha falado com eles e com o treinador antes de ir para lá. As coisas acontecem ao longo do ano e percebe-se que, por vezes, a palavra não vale muito. Mas aceitei bem a situação. Tive a oportunidade de ter um bom grupo de colegas e até hoje converso com a grande maioria deles», concluiu.

Di María, que tem contrato com o Benfica até ao final da temporada, marcou dois golos nos três jogos que realizou desde que voltou às águias.