Os «quartos» da Liga foram inaugurados este domingo e brindados com triunfos de FC Porto, Benfica, Sporting e Oliveirense.

Na arena do dragão, os comandados de Ricardo Ares arrecadaram uma vitória suada diante do Riba D’Ave (4-3). Ainda que Edu Lamas, Gonçalo Alves e Diogo Barata tenham adiantado os azuis e brancos, a resposta dos forasteiros surgiu por Rémi Herman, ao cabo de 23 minutos.

Segundos mais tarde, Carlo Di Benedetto ampliou para os anfitriões, na conversão de um livre direto. Assim, ao intervalo, o FC Porto vencia por 4-1.

Na etapa complementar, Daniel Pinheiro e Gustavo Pato reduziram (4-3), no espaço de três minutos. Até final, Di Benedetto falhou um livre direto, mas sem prejuízo para os dragões.

Assim, e uma vez que a eliminatória é decidida à melhor de três jogos, o FC Porto poderá selar a passagem às «meias» no Minho, na noite de quarta-feira (21h).

Benfica goleia

No Pavilhão Fidelidade, o Benfica neutralizou o Valongo, vencendo por 7-0. Os campeões em título chegaram ao intervalo em vantagem, graças aos golos de Roberto Di Benedetto (2) e Ordóñez.

No segundo tempo, Di Benedetto assinou mais dois golos, enquanto Pablo Álvarez bisou. Na noite de quarta-feira, às 21h, as águias visitam Valongo.

Sporting supera Tomar

Tarefa diferente teve o Sporting, que sofreu para dobrar o Sp. Tomar (3-2).

O marcador foi inaugurado por Filipe Almeida, a favor dos visitantes, ao cabo de sete minutos. Pouco depois, a 15 minutos do intervalo, o Sp. Tomar viu Gonçalo Neto desperdiçar um livre direto, após cartão azul de Facundo Bridge.

De desperdício em desperdício, também Nolito errou um livre direto, travado por António Marante. Todavia, o argentino havia de festejar, a três minutos do intervalo. Inspirado pelo compatriota, Bridge selou a reviravolta, um minuto mais tarde.

Por isso, ao intervalo, os leões venciam por 2-1.

No segundo tempo, entre livres diretos falhados, o Sp. Tomar repôs a igualdade. A um minuto da buzina, Guilherme Silva converteu um penálti.

Quando o prolongamento parecia uma certeza, Nolito soltou a festa no Pavilhão João Rocha, a dois segundos do fim.

O triunfo deixa o Sporting em vantagem na eliminatória. Segue-se a visita a Tomar, na noite de quinta-feira (21h30).

Novo despique entre Oliveirense e Barcelos

A fechar, a Oliveirense venceu na receção ao Óquei de Barcelos (5-4), uma semana depois do duelo na meia-final da Liga dos Campeões, também vencida pela turma de Edo Bosch.

Depois de os anfitriões desperdiçarem dois livres diretos, o Barcelos inaugurou a contagem por Luís Querido, quando restavam 13 minutos para a pausa.

Na resposta, três minutos depois, Navarro empatou o encontro. Todavia, Querido segue intratável e repôs a vantagem forasteira, de penálti. Por isso, ao intervalo, a festa pertencia aos adeptos do Barcelos.

A abrir o segundo tempo, Lucas Martínez assinou o 2-2, de livre direto. Entre muitas faltas, Luís Querido e Martínez desperdiçaram oportunidades para agarrar a vantagem.

Em todo o caso, Álvaro Morais lançou o Barcelos para a frente, convertendo um livre direto. No reatar da partida, a Oliveirense forçou a décima falta dos adversários e Martínez bisou (3-3).

De parada e resposta, Daniel Oliveira assinou o 3-4, quando restavam 11 minutos no cronómetro.

Numa fase pintada a azul – do cartão – Franco Platero empatou e Lucas Martínez deu à Oliveirense a vantagem no jogo. Havia nove minutos para jogar.

Até final, Álvaro Morais errou um livre direto, travado por Xano Edo, filho do timoneiro da Oliveirense.

Na frente da eliminatória, a Oliveirense visita Barcelos na noite de quinta-feira (21h30).