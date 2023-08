O Chelsea derrotou o Luton Town por 3-0, no jogo que abriu a terceira jornada na Premier League. Ao terceiro jogo, eis que Pochettino alcançou a primeira vitória no comando dos blues.

Com Enzo Fernández de início e em bom plano, os londrinos tiveram em Sterling a figura da partida. O internacional inglês quebrou a resistência do Luton Town aos 17 minutos com uma grande jogada individual.

O Chelsea acabou por chegar ao golo da tranquilidade à entrada para os vinte minutos finais novamente por intermédio de Sterling. O extremo aproveitou um cruzamento rasteiro de Malo Gusto para bisar. Volvidos sete minutos, Nicolas Jackson anotou o primeiro golo com a camisola dos blues, fixando o 3-0 final.



O Chelsea somou os primeiros três pontos na Premier League enquanto o Luton Town está no grupo de equipas que ainda não pontuou.

Classificação da Premier League