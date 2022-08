Aos 37 anos, o internacional italiano Giorgio Chiellini mudou-se da Juventus para a MLS para representar o Los Angeles FC.

Aquilo que poucos sabem é que o multipremiado defesa agora parece ser… guarda-redes.

Pelo menos, na cabeça do campeão europeu, essa mudança parece ter acontecido, mesmo que Chiellini ainda não domine bem as regras da posição, nomeadamente a parte em que diz que só se pode defender com as mãos dentro da grande área.

Ou então, foi apenas uma chico-espertice do italiano.

No último jogo do clube na MLS, ao abordar mal um lance na linha de meio-campo e percebendo que ia ser ultrapassado, Chiellini fez um «bloco» com as mãos, impedindo o adversário de se isolar.

Chiellini sorriu e pediu imediatamente desculpa, safando-se com um cartão amarelo. Ao mesmo tempo que mostrou reflexos que lhe podem vir a ser úteis caso opte mesmo por se tornar guarda-redes.