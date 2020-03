Inglaterra e Itália defrontar-se-iam esta sexta-feira em Wembley, num jogo particular que acabou cancelado devido à pandemia do novo coronavírus.

Numa ação simbólica, o arco do mítico estádio de Londres foi «decorado» com as cores da bandeira italiana: verde, branco e vermelho. «Estamos separados, mas estamos juntos», podia ler-se numa mensagem gigante mostrada na fachada do recinto.

Recorde-se que em novembro de 2015 o Estádio de Wembley, pertencente à Federação Inglesa, foi usado para uma homenagem semelhante a França após os ataques terroristas em Paris que causaram 138 mortes.

Itália é o segundo país do mundo com mais casos de Covid-19 e aquele que regista até ao momento mais mortes.

Although we couldn't welcome you to Wembley tonight, we are with you @azzurri.



This is a battle that must be faced together, with unity. #StayHomeSaveLives. pic.twitter.com/j9YMpdMRDn