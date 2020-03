A Roma tem sido um dos clubes mais ativos no combate à Covid-19 e esta sexta-feira pôs em prática mais uma iniciativa.

Nas redes sociais, o clube de Paulo Fonseca informou que durante 24 horas vai fazer chegar a sócios com mais de 75 anos uma pack com produtos alimentares e de saúde para proteção contra o novo coronavírus.

Uma bonita ação de solidariedade no país do mundo com mais vítimas mortais por Covid-19.

Veja o vídeo: