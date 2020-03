Jürgen Klopp revelou ter chorado quando viu um vídeo de profissionais de saúde, à porta das urgências de um hospital, a cantarem o You’ll Never Walk Alone para os colegas dentro desse espaço.

«Ontem enviaram-me um vídeo de pessoas no hospital, à porta dos cuidados intensivos, a cantar a You’ll Never Walk Alone. Eu comecei a chorar de imediato. É incrível. Mas isso mostra tudo, essas pessoas não só trabalham, como têm um bom espírito. Estão habituadas a ajudar pessoas, é o trabalho delas, fazem-no todos os dias. Colocam-se em perigo para ajudar os doentes, não os poderia admirá-las mais, a sério», afirmou o treinador numa entrevista ao site do Liverpool.

O vídeo diz respeito a um hospital na Holanda, onde, num momento débil como é o que se vive em todo o mundo, vários colegas se apoiam e dizem «nunca vais estar sozinho».

Veja aqui o momento: