Trent Alexander-Arnold estreou-se na primeira equipa do Liverpool pela mão de Jurgen Klopp. Para o jovem internacional inglês, o treinador alemão é «simplesmente inacreditável».



«Klopp numa palavra? Inacreditável. Tudo nele é inacreditável. A forma como gere os seus homens… como pessoa, como treinador. Simplesmente inacreditável», começou por dizer em entrevista à GQ Magazine.



O jovem lateral afirmou ainda que o timoneiro da equipa inglesa «diz o que tem a dizer, na altura certa».



«Ele é o mesmo que as pessoas veem na televisão. Todos conseguem ver que ele é alguém que se preocupa com as pessoas à sua volta. Preocupa-se com a família, com os jogadores, com o staff. Trata toda a gente da mesma maneira, seja o capitão ou um jovem da formação. As pessoas têm uma perceção dele como sendo uma pessoa muito emotiva, mas ele sabe como controlar isso de forma a beneficiar toda a gente em seu redor. Ele sabe o que tem de dizer, o tom que tem de utilizar e quando o deve dizer» afirmou.



Alexander-Arnold revelou ainda que o treinador alemão explica a cada jogador o que tem de melhorar e o porquê de não estar na equipa regularmente.



«Ele fala contigo sobre o que tens de melhorar, que coisas tens de fazer para entrar na equipa e diz-te o porquê de não estares na equipa. Quando não te explica, é mesmo essa mensagem que tens de reter, tens de descobrir o que tens de fazer diferente», revelou.



Apesar da postura pedagógica do treinador, o jovem lateral diz que ele não «faz a papa toda» aos jogadores.



«Ele não se senta contigo e mostra-te os vídeos. Acho que a este nível os jogadores têm de fazer isso por eles. Se o treinador te disse para fazeres algo e não percebes o que é, tens de ir aos analistas, pedir os vídeos e perceber o que ele quis dizer. Ele mantém a nossa mentalidade a 100 por cento. Certifica-se que a mensagem foi passada todos os dias para ter a certeza que estamos na nossa melhor versão», disse, por último.