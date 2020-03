O coronavírus obrigou a parar quase todo o futebol na Europa, mas não na Turquia, onde este fim de semana as competições decorreram à porta fechada.

Ora, no terceiro escalão, o Kocaelispor recebeu e venceu o Alemdag, por 3-0, mas os adeptos da formação da casa não quiseram deixar de dar apoio à sua equipa, mas com as devidas proteções.

E que precauções foram essas? Vestiram fatos de proteção, assim como máscaras, e todos juntos fizeram uma receção calorosa à chegada do autocarro do clube ao estádio.