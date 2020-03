O defesa holandês da Juventus, Matthijs De Ligt, bem como o guardião do Racing Santander, Luca Zidane, entraram no desafio já feito por outros futebolistas face à pandemia do novo coronavírus (covid-19) e, a partir da sua residência, mostraram habilidade ao dar toques com um rolo de papel higiénico.

Um dos artigos que tem sido mais procurados pela população nos vários países nos supermercados e mercearias foi utilizado pelo antigo jogador do Ajax e pelo filho de o treinador do Real Madrid, Zinedine Zidane. No caso do colega de equipa de Cristiano Ronaldo, não foi esquecida a necessidade de lavar as mãos, uma das medidas preventivas de higiene sublinhadas pelos responsáveis de saúde dos países face ao surto.

De referir que os jogadores fazem parte de clubes dos dois países que, nesta altura, são os mais afetados pela covid-19 na Europa: Itália e Espanha, com 368 e 288 mortes confirmadas, de acordo com os dados atualizados este domingo.

