Um adepto argentino tornou-se viral nas últimas horas por ter-se penitenciado por em tempos ter sido um crítico feroz de Ángel Di María.

Tanto que o jogador do Benfica acabou por bloqueá-lo nas redes. Agora, Federico aproveitou o palco que a TyC Sports lhe deu para fazer um pedido a um dos heróis da albiceleste. «Di María bloqueou-me merecidamente. Agora quero que ele me perdoe. Deu-me uma das maiores alegrias da minha vida. Eu escrevia muitas coisas más», assumiu, claramente arrependido.

A confissão de Federico à porta da Bombonera, onde a Argentina jogou (e perdeu) com o Uruguai por 2-0, pode ter tocado no coração de muita gente. Mas, aparentemente, não no de Jorgelina Cardoso, mulher de Ángel Di María. «Não basta estar só nos bons momentos», reagiu.

Esquecer? Nunca. Perdoar? Depende. Jorgelina já admitiu que tem anotados nomes de jornalistas que lançaram forts críticas ao marido, que marcou na final do último Mundial e marcou os golos que deram à Argentina outras das maiores conquistas da última década e meia: nos Jogos Olímpicos em 2008 e na Copa América em 2021.