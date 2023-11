O Cazaquistão ainda sonha com a primeira presença numa fase final de um grande torneio internacional.

A seleção do leste da Europa venceu a modesta equipa de São Marino por 3-1 e chegou aos 18 pontos, no Grupo H. Está na terceira posição, com menos um ponto do que a Dinamarca e a Eslovénia, que discutem esta sexta-feira o primeiro lugar e o apuramento direto, em Copenhaga.

O Cazaquistão encerra o apuramento na Eslovénia e ainda pode sonhar. De qualquer forma, como foi vencedor do respetivo grupo na Liga das Nações (Liga C) sabe que ainda terá direito a lutar pela repescagem, no play-off.

No jogo desta quinta-feira, em Astana, o avançado Chesnokov marcou os dois primeiros golos da equipa da casa, aos 19 e aos 51 minutos.

São Marino teve, depois, um momento alto, ao reduzir a desvantagem, aos 60, através de Franciosi. Uma raridade, já que São Marino apenas fez dois golos nesta fase de apuramento, tendo sofrido 29. Foi o segundo golo marcado em dois jogos seguidos, o que já não sucedia desde 2005!

Aimbetov ainda voltou a marcar, para o Cazaquistão, de grande penalidade, perto do fim, para confirmar o triunfo da equipa da casa.