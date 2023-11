A Finlândia chegou a estas últimas jornadas já sem possibilidades de se apurar diretamente para a fase final do campeonato da Europa, estando no quarto lugar do Grupo H com 12 pontos.

Ainda assim, não facilitou na receção à Irlanda do Norte (quinta classificada, com seis) e aplicou uma goleada.

De qualquer forma, foi preciso esperar quase até ao intervalo para ver o primeiro golo. O avançado Joel Pohjanpalo, do Veneza, materializou a superioridade finlandesa aos 42 minutos, convertendo uma grande penalidade.

Hakans dobrou a vantagem logo no início da segunda parte. Os últimos dois golos surgiram já perto do final, apontados pelos suplentes Teemu Pukki, aos 74 minutos, e Robin Lod, aos 88.

A Finlândia atingiu os 15 pontos e ainda pode chegar aos 18, já que encerra a qualificação em São Marino, mas já não pode alcançar um dos dois primeiros lugares do grupo. Tem garantido, no entanto, um lugar no play-off da Liga B (referente à Liga das Nações da UEFA) podendo ainda chegar à fase final do Europeu por essa via.