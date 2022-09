O Cazaquistão venceu a Bielorrússia por 2-1 e, desta forma, garantiu o primeiro lugar no Grupo 3 da Liga C da Liga das Nações e garantiu que, na próxima temporada, irá jogar na Liga B.

A jogar em casa, o Cazaquistão adiantou-se no marcador, aos 29 minutos, com um golo de Gabyshev. A Bielorrússia ainda empatou, por Savitskiy, mesmo em cima do intervalo, mas Zaynutdinov, com novo golo, aos 79 minutos, permitiu a seleção cazaque garantir os três pontos que lhe garantem, desde já, a promoção.

O Cazaquistão ainda vai jogar no próximo domingo ao Azerbaijão, mas será um jogo meramente para cumprir calendário, uma vez que já soma 13 pontos (quatro vitórias e um empate em cinco jogos) e já está fora do alcance da Eslováquia que soma apenas 6, com menos um jogo realizado.

Letónia perde em casa e adia promoção

Em sentido contrário, a Letónia perdeu em casa diante da Moldávia (1-2) e falhou a promoção antecipada para a Liga C, ficando apenas com mais dois pontos do que o adversário desta quinta-feira.

A Letónia chegou ao intervalo a perder por 2-0 e não conseguiu melhor do que reduzir a diferença, na segunda parte, com um golo de Ikanieks. Ainda assim, os letões precisam de apenas um empate, no próximo domingo, em Andorra, para garantir a subida à Liga C.

