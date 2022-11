Numa altura em que o mundo está de olhos postos no Qatar, o jogo entre o Sea Birds e o Mbabane Highlanders, do campeonato do Essuatíni, poderia ter terminado numa tragédia.



Depois do triunfo do Sea Birds, os adeptos forasteiros não ficaram satisfeitos e atribuíram as culpas da derrota ao árbitro Mbongeni Shongwe. O juiz do encontro foi obrigado a correr pelo relvado para fugir da multidão que o perseguia e acabou por fugir num veículo da polícia.



De acordo com a imprensa local, os adeptos do Mbabane Highlanders consideraram que Mbongeni Shongwe validou um golo marcado com a mão pela equipa do Sea Birds.



O melhor mesmo é ver o vídeo: