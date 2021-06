Cristiano Ronaldo deu que falar um pouco por todo o mundo depois de ter trocado as garrafas de Coca-Cola da mesa de uma conferência de imprensa por uma garrafa de água.

Depois disso, o francês Paul Pogba fez o mesmo com uma garrafa de cerveja, também patrocinador do Euro 2020.

E agora, o último a seguir o ‘exemplo’ de Ronaldo foi Manuel Locatelli, médio da seleção de Itália que, depois de ter sido a figura no triunfo sobre a Suíça, foi à sala de imprensa e repetiu o gesto do capitão da seleção de Portugal.

Antes de se sentar, Locatelli afastou as garrafas de Coca-Cola e colocou à sua frente uma de água que tinha ele próprio levado para a conferência e que, como pode ver no segundo vídeo, leva com ele depois de terminar a conferência.

Será que Ronaldo iniciou um movimento que vai ter outros seguidores?