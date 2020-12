O Southampton e o West Ham empataram 0-0 num jogo de terça-feira que não teve grande história.

Ainda assim, foi nessa partida que aconteceu um dos momentos mais insólitos do ano e que já se tornou viral.

Numa disputa de bola na área do Southampton, Craig Dawson, defesa do West Ham tentou chutar a bola, mas o seu pontapé acertou em cheio… na cabeça de Che Adams, jogador do Southampton.

Uma jogada certamente dolorosa para o avançado do Southampton, mas claramente involuntária, razão pela qual Dawson nem viu o cartão amarelo.