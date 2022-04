Um livre à entrada da área tornou-se notícia um pouco por toda a internet devido à criatividade dos jogadores do Alania Vladikavkaz. No jogo dos quartos de final da Taça da Rússia, frente ao Zenit, a equipa de Vladikavkaz perdia por 2-1 já para lá dos noventa minutos, quando beneficiou de um livre à entrada da área.

Foi então que, quando tudo parecia normal, todos os jogadores do Alania Vladikavkaz que estavam dentro da área começaram a correr para trás, sem nenhum objetivo claro para além de confundir o adversário. Batraz Khadartsev passou então por cima da bola e Nikolai Giorgobiani bateu ao ângulo, empatando o jogo.

O melhor disto tudo é que aquele livre permitiu levar o jogo para prolongamento, no qual não houve mais golos. Avançou-se então para as grandes penalidades e o Alania Vladikavkaz eliminou o favorito Zenit e apurou-se para as meias-finais da Taça da Rússia.