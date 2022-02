Reicidente no uso de cocaína, Francesco Flachi foi suspenso por 12 anos em 2010 quando alinhava pelo Brescia. Previa-se que a sanção determinasse o final da carreira do avançado que tinha então 35 anos.



Apesar do afastamento do futebol, o sonho de jogar manteve-se vivo em Flachi. 12 anos depois, o antigo ídolo da Sampdoria voltar a jogar ao serviço do Signa, equipa que milita no quinto escalão do futebol transalpino.



«É como renascer. Não dormia há semanas com toda a tensão acumulada. Estão tão feliz e quero agradecer a toda a gente que me fizeram sentir como antes, um jogador de futebol», referiu o jogador de 46 anos, em declarações reproduzidas pela Gazzetta dello Sport.



Antes da pesada suspensão que lhe foi aplicada, Flachi já tinha cumprido uma pena de dois meses por dar informações confidenciais a apostadores e outra pena de dois anos após o primeiro controlo positivo em 2007.



«Foi ali, com aquele controlo anti-doping, que perdi tudo. Era um ídolo em Génova. Tinha começado o ano com dois golos e tinha acabado de ser convocado para a seleção», lembrou recentemente numa entrevista à BBC.



Ao longo da sua carreira, Flachi jogou em emblemas como Fiorentina, Bari, Sampdoria, Empoli e Brescia.