Um árbitro assistente foi baleado com dois tiros no Rio Grande do Norte, em Natal, por um adepto com quem se desentendeu por causa de uma mota mal estacionada.

A situação ocorreu num jogo de futebol amador depois de uma discussão a envolver os dois intervenientes, porque a mota do suspeito estava num sítio que dificultada o trabalho do juiz.

O suspeito foi preso em flagrante, mas libertado depois de ser presente a tribunal, decisão que está a provocar grande revolta no Brasil.

De referir que os ferimentos provocados pelos dois tiros fizeram com que a vítima perdesse um rim.