Não é um erro ortográfico, é mesmo Leo Messo, um jovem queniano, de dez anos, que acaba de ser integrado na academia do Arsenal, depois de ter dado nas vistas na formação do West Ham, com um nome muito parecido com o craque do Barcelona.

O jovem Leo já conheceu a academia dos Gunners e tirou uma fotografia com Per Metesacker, antigo internacional alemão que agora trabalha na formação da equipa londrina.