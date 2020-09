Esperava-se muito da estreia de Gonzalo Higuaín na MLS. O argentino até começou bem - enviou um pontapé de bicicleta ao poste -, mas a noite foi, no geral, desastrosa.



O jogador do Inter de Miami desperdiçou um penálti - nem acertou na baliza. Os jogadores do Philadelphia Union foram celebrar na cara do internacional albiceleste e este não gostou. Higuaín discutiu com os adversários, visivelmente irritado.



Pode ver aqui o penálti falhado e a discussão de Higuaín com os adversários.