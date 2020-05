O Governo da Hungria autorizou o regresso dos adeptos aos estádios, mas para isso acontecer impôs uma condição: o respeito pela distância de segurança.

Por isso, é obrigatório um intervalo de três cadeiras entre cada adepto e essa regra foi respeitada por quem assistiu nas bancadas ao duelo entre o Diósgyor do português Rui Pedro e o Mezokovesdi, no sábado.



A equipa da casa venceu por 1-0, com um golo de Bence Iszlai.



Ver futebol ao vivo é um verdadeiro privilégios nos dias que correm. Confira as imagens na GALERIA ASSOCIADA e veja o resumo do jogo.