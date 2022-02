O guarda-redes da Atalanta, Juan Musso, partilhou por enganado nas redes sociais uma foto sua todo nu.



O argentino tinha como intenção agradecer o gesto da namorada que decorou a sala com balões após o seu regresso da seleção campeã da América do Sul. No entanto, o jogador foi «traído» por um espelho da sala: aquando da fotografia, Musso estava sem roupa.



O guardião apercebeu-se do erro, mas a foto já se tinha tornado viral na Internet.