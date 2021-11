Uma enorme desilusão deixou Harry Kane sensibilizado. Um casal viajou desde Dallas até Londres, para depois ir a Burnley ver o Tottenham. Uma viagem de mais de trinta horas, sem tempo de descanso, que terminou com uma enorme desilusão, uma vez que o jogo dos Spurs acabou por ser adiado devido ao intenso nevão que pintou de branco o relvado do Burnley.

«De Dallas para Londres, depois para Burnley (estamos quase lá), 31 horas, sem dormir, alimentados por café, bolachas de queijo e mais café. Está previsto um dia gelado e neve para o dia do jogo. O que fazemos quando adoramos o nosso clube», escreveu o casal, nas redes sociais, quando ia ainda a caminho do jogo.

O jogo, como se sabe, foi cancelado, mas a mensagem acabou por chegar às mãos de Harry Kane que fez questão de dar algum conforto ao destemido casal com um convite. «Acabei de receber este tweet e fiquei absolutamente desolado por vocês. Fica aqui o compromisso, para compensar o cancelamento do jogo, de vos convidar para o próximo jogo em casa para a próxima vez que vierem a Londres», respondeu o internacional inglês dos Spurs.

Uma resposta que deixou o casal extasiado, até porque o avançado não foi o único a mostrar-se sensível à sua história. «Olá, Harry, não é necessário, mas adoraríamos aceitar a oferta. Obrigado a todos os adeptos Spurs (e outros adeptos de futebol) que entraram em contato. Foi realmente incrível», referiram ainda os adeptos que viajaram em vão até Burnley.

Just been sent this tweet and absolutely gutted for you! For your commitment and to make up for the match being called off I’d like to invite you to a home game as my guest when you’re next in London 👍 https://t.co/wB3c8c40HN