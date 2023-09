Micah Richards a ser Micah Richards.

No podcast 'The rest is football", o antigo internacional inglês recordou o dia em que chegou a Itália para assinar pela Fiorentina, na temporada 2014/15, e conheceu o treinador Vincenzo Montella.

«Fui para o Fiorentina no último dia do período de transferências e, obviamente, não falo italiano - tenho o 'Si' - sim, basicamente. Como completo idiota que sou, falei com o Balotelli para perguntar 'O que devo dizer quando saudar alguém?», começou por contar, acompanhado das lendas Alan Shearer e Gary Lineker.

«Perguntaste ao Balotelli?», questionou Lineker, uma vez que o polémico avançado italiano tinha sido colega de Micah Richards no Manchester City.

«Normalmente, ele é boa pessoa. E depois vou ter com o treinador, aperto-lhe a mão e digo-lhe “testa di cazzo”» (expressão ofensiva em italiano).

«Oh, és um tolo», interrompeu Shearer.

«Estou a falar a sério. E esta é a primeira vez que conto esta história porque estava a pensar 'Devo contar isto? As pessoas vão acreditar em mim?' Fui até ao treinador e chamei-lhe algo que pode ser interpretado como grande idiota, que estúpido», admitiu Richards.

«Podia simplesmente ter pesquisado na internet. Mas, por alguma razão, acreditei no Balotelli. Ele tramou-me, pregou-me uma partida. E para ser justo com o Montella, ele começou a rir», acrescentou.

Richards fez 19 jogos durante o seu empréstimo de uma temporada ao Fiorentina, antes de voltar a Inglaterra para reforçar o o Aston Villa após terminar contrato com o City.