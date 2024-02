O duelo entre o La Luz e o Danubio, da Taça do Uruguai, ficou marcado por um lance duríssimo.



Durante uma disputa de bola, Cordara, jogador da equipa da casa atingiu em cheio na cara Fernández quando tentava fazer um pontapé de bicicleta. O lance arrepiante deixou o adversário no chão e valeu o avançado do La Luz um cartão amarelo.



O jogo terminou com a vitória do Danubio por 1-0.



Veja como tudo aconteceu: