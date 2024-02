Há três jogos sem vencer e, atualmente, no 13.º lugar da Serie B, a Sampdoria está a viver uma época difícil no segundo escalão italiano. Contudo, os erros não se ficam apenas pelo campo. No passado sábado, no empate com o Brescia (1-1), Andrea Pirlo foi forçado a substituir Cristiano Piccini, que nem sequer tinha pedido a substituição.

Tudo se deveu a um desentendimento com a equipa médica. O ex-Sporting precisou de receber assistência por volta dos 80 minutos e terá pedido «calma» ao staff, que entendeu de forma errada.

«O pior erro foi a substituição de Piccini. Ele gritou "calma", os médicos entenderam a "muda" ["cambia", em italiano]. Não podemos permitir erros que nos obriguem a colocar em campo jovens de 17 anos que não estão preparados para estes jogos», disse Pirlo sobre Giovanni Leoni, jogador que teve de lançar após o erro de comunicação.