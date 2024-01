O futebolista espanhol Jesé Rodríguez está sem clube desde que saiu do Coritiba (Brasil) no final de 2023 e fez um apelo para que lhe deem uma nova oportunidade, até porque, defende, quem o fizer «não vai arrepender-se».

«Estou há quatro semanas a treinar de segunda a sexta-feira, às vezes aos sábados, com sessões duplas, a preparar-me e à espera. Tive algumas coisas, mas não quis tomar decisões precipitadas. Gostaria de chegar a um sítio com estabilidade e onde possa jogar com continuidade. Se tiver essa oportunidade, que todos os futebolistas procuram, tenho a certeza que iria render, como o fiz noutros sítios. Gostaria que fosse em Espanha, perto da minha família», afirmou, em entrevista ao jornal Marca, publicada esta terça-feira.

«Sou um ganhador e o que eu gosto é de ganhar. Quem me der oportunidade, não vai arrepender-se», assegurou o avançado de 30 anos, que passou pelo Sporting em 2019/20, por empréstimo do PSG, mas sem o sucesso e o rendimento desejados. Nos leões, fez 17 jogos e um golo.

Depois da saída do Real Madrid para o PSG, em 2016, Jesé perdeu a regularidade e os números que teve no clube da capital espanhola e só teve mais destaque na passagem pelo Las Palmas em 2021/22, com 11 golos em 41 jogos. O mesmo não aconteceu, por exemplo, nas passagens pelo Stoke City, Betis, Sporting, Ankaraguçu, Sampdoria e Coritiba.

