Jesé Rodríguez, ex-Sporting, é o mais recente reforço do Coritiba, do Brasil.

O internacional sub-21 espanhol foi anunciado nas redes sociais do clube brasileiro, com uma publicação dos tempos em que Jesé jogava no Real Madrid. Para manter o mistério, o Coritiba colocou a preto o corpo do jogador de 30 anos e perguntou, em espanhol, aos seus adeptos quem é o atleta em questão.

Antes, o emblema de Paraná já havia publicado feito uma publicação apenas com a bandeira espanhola.

Segundo a imprensa brasileira, Jesé Rodríguez assinou um contrato válido por dois anos, ele que era um jogador livre depois de deixar a Sampdoria.

No Coritiba, último classificado do Brasileirão, Jesé será companheiro de outros dois nomes que passaram pelo futebol português Andreas Samaris, ex-Benfica, e Islam Slimani, também ele ex-Sporting.