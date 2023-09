Alfredo Morelos foi anunciado, esta terça-feira, como reforço do Santos.



O internacional colombiano estava sem clube desde finais de maio quando terminou contrato com o Rangers. O avançado, de 27 anos, esteve seis épocas no clube escocês e marcou 125 golos em 268 jogos.



O contrato de Morelos com o Peixe é válido até 31 de agosto de 2025.