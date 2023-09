Jorge Vilda foi destituído do cargo de selecionador feminino da Espanha. A notícia foi confirmada esta tarde pela Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), em comunicado.

Segundo a imprensa espanhola, a decisão surge na sequência das reações que surgiram após o beijo de Luis Rubiales, presidente da RFEF a Jenni Hermoso, jogadora da la roja, após a conquista do título mundial.

Jorge Vilda, refira-se, foi uma das pessoas que aplaudiu Rubiales no discurso em que este último anunciou que não ia demitir-se, mesmo perante as críticas. Nessa mesma ocasião, o dirigente propôs, em público, a renovação do vínculo do técnico.

De acordo com o que escreve o jornal Marca, foi o próprio presidente da RFEF em funções, Pedro Rocha – Rubiales está suspenso – a comunicar a decisão a Vilda, esta manhã.

O treinador de 42 anos, que tinha contrato por mais um ano, era selecionador espanhol desde 2016.

🚨 𝗢𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 | La RFEF destituye a Jorge Vilda como seleccionador nacional y director deportivo.



El técnico ha sido clave para el notable crecimiento del fútbol femenino y deja a España como campeona del mundo y segunda en el ranking FIFA.



ℹ️ https://t.co/als2TBU5mb pic.twitter.com/u6f3TzAc6B — RFEF (@rfef) September 5, 2023

[em atualização]