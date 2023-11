Jesé Rodríguez, antigo jogador do Sporting, tem uma carreira repleta de momentos para recordar: venceu duas Ligas dos Campeões, um Mundial de Clubes, uma La Liga e uma Ligue 1, mas este domingo acrescentou ao palmarés um feito pouco abonatório: descer de divisão duas vezes no mesmo ano, uma em maio pela Sampdoria (Itália) e outra em novembro pelo Coritiba (Brasil).

Este domingo de madrugada, tornou-se matematicamente impossível para o Coritiba conseguir manter-se no Brasileirão, após a derrota frente ao Fluminense por 2-1.

Apesar do golo tardio do espanhol Jesé Rodríguez, a equipa do Coritiba, que começou uma época atribulada com António Oliveira no comando, encontra-se agora a 12 pontos da zona de manutenção, com 3 jogos no calendário, que se refletem em apenas nove pontos possíveis.

O futebolista espanhol, esta época, ao serviço do Coritiba, realizou seis jogos e marcou um golo. Na época passada, mas ainda no ano de 2023, fez 11 jogos pelo Sampdoria e marcou um golo e uma assistência. Em ambas as passagens, os clubes acabaram por descer de divisão.

De recordar que fazem parte desta equipa jogadores como Slimani (ex-Sporting), Rodrigo Pinho e Samaris (ambos ex-Benfica).