Um divertido grupo de adeptos do Málaga foi até ao aeroporto receber turistas desconhecidos como se fossem estrelas de renome mundial. O resultado foi hilariante.

Equipas a rigor com as cores do clube da cidade, o grupo encheu um autocarro rumo ao aeroporto, já muito animados, com os habituais cânticos do clube a fazerem de banda sonora para a «partida» que estava para vir.

Mal chegaram, deslocaram-se para a zona de chegadas, munidos de cachecóis, bandeiras, buzinas e duas camisolas brancas, com os nomes dos improvisados reforços: Spilberg, com o número 33, e, proveniente da ásia, o «mítico» Xan Keete, com o número 69.

A primeira vítima, o imaginário Spilberg, inicialmente surpreendido, até acabou por alinhar na representação, saltando abraçado aos adeptos do Málaga e fazendo pose para as fotografias, mas comprometeu definitivamente a sua atuação que lhe pediram para dar uns toques na bola, acabando por acertar no cameraman de serviço.

A segunda vítima, um turista asiático, também encaixou perfeitamente no papel do reforço Xan Keete, neste caso acompanhado por um segurança, também ele fictício. Apesar de surpreendido por tamanha festa, este segundo reforço também não se inibiu e distribuiu muitos autógrafos pelos eufóricos adeptos.

Ora veja: