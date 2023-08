Há frases que ficam na história pela forma como são ditas.

E há várias que foram proferidas por treinadores portugueses em momentos de tensão com jornalistas que se eternizaram.

Lembrámo-nos disso, obviamente, devido ao episódio protagonizado por Renato Paiva neste domingo, no Brasil.

E ainda bem que nos lembrámos. Porque é sempre bom recordar e sorrir.

Por exemplo. Ninguém se lembra de muitos jogadores que tenham jogado do Tractor do Irão. Mas há um em particular que é inesquecível para qualquer adepto do futebol português.

Ehsan, pois claro.

Culpa de Toni e do seu discurso exaltado. «A culpa é do Ehsan? E tu, estás smile o quê? Estás a rir de quê, pá?».

E o «I speak with the truth» de Vítor Pereira, quando um assessor não queria que o treinador falasse sobre os jogadores? Inesquecível esse momento, em 2014, quando era treinador do Al Ahli.

Sá Pinto também tinha de constar nesta galeria, obviamente. Inolvidável a flash-interview que deu em 2017, depois de ter sido atingido por um copo de cerveja, no jogo entre o seu Standard Liège e o Anderlecht.

«Tu est calme!?» Sá Pinto «est» sempre «calme»

E Jorge Jesus? Aí o difícil é mesmo escolher os momentos mais incríveis. Podíamos escolher 88 [ochenta y ocho].

Já estamos a falar espanhol e tudo...

Mas «take it easy». Não é preciso exagerar.

Vá, um é casual. Dois… aconteceu. Mas cinco? Ficamo-nos pelos quatro, pronto.

E neste capítulo, não nos podemos esquecer José Mourinho. Com mais de 20 anos ao mais alto nível, o treinador de Setúbal tem momentos inesquecíveis também.

Ou não fosse ele «The Special one».

«Respect, man. Respect!»