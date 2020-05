Incrível o que aconteceu em Bonrepós e Mirambell, no norte de Valência, na última noite. Sem camisola, um homem decidiu saltar da varanda de um segundo andar para enfrentar a polícia.



Após ter chegado sem grandes percalços ao chão, o indivíduo enfrentou um agente, mas foi de imediato imobilizado. O homem ofereceu resistência e a polícia foi obrigada a recorrer à força para o deter.



De resto, este é o segundo episódio invulgar ocorrido em Espanha em pouco tempo. Há precisamente um mês, um homem fartou-se do ruído causado pelos vizinhos e ameaçou-os com uma catana.