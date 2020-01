A casa de Ed Woodward, vice-presidente e homem-forte do futebol do Manchester United, foi atacada por um grupo de 20 a 30 pessoas com as caras tapada, alegadamente adeptos do Manchester United.

Por volta das 20h00, os adeptos acercaram-se da moradia e atiraram tochas para o quintal da moradia do dirigente.

«Adeptos que expressam opiniões é uma coisa. Danos criminais e tentativa de colocar vidas em perigo é outra. Não há desculpa para isto», pode ler-se numa nota emitida pelo Manchester United e reproduzida pela Sky Sports.

O clube deixa ainda a garantia de que os responsáveis por este «ato crimina» serão afastados para sempre de qualquer atividade diretamente relacionada com os red devils.

O Manchester United, clube que se prepara para anunciar a contratação de Bruno Fernandes, atravessa a pior crise de resultados desportivos desde a década de 80 e as críticas à administração têm sido uma constante.