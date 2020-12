Para quem cresceu a jogar futebol na rua, aquilo que fez Wamangituka neste domingo, no triunfo do Estugarda sobre o Werder Bremen não é nada de novo.

Tirando o facto de ter sido feito num jogo de um dos principais campeonatos do mundo… e não com uma baliza com uma pedra a fazer de cada um dos postes.

Pois bem, o que o avançado do Estugarda fez para confirmar a vitória a sua equipa já nos descontos foi aproveitar um desentendimento entre o guarda-redes e um defesa contrário.

E depois, com a baliza deserta, em vez de marcar logo o golo… esperou que o guarda-redes contrário viesse até quase à linha de golo para marcar.

Uma provocação que lhe valeu o cartão amarelo, mas que não pode deixar de arrancar vários sorrisos saudosos.